Бертенс обыграла Гаврилову и вышла в полуфинал турнира в Риме

читайте также

Мария Шарапова: Я не буду просить wild card на Уимблдоне Российская теннисистка Мария Шарапова сказала, что не будет претендовать на wild card на Уимблдонском турнире. Она намерена начать соревнования в квалификации.

Халеп победила Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Риме Румынская теннисистка Симона Халеп в 1/4 финала турнира в Риме победила спортсменку из Эстонии Анетт Контавейт со счетом 6:2, 6:4.

Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Риме Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.

Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Риме в парном разряде Российский дуэт Екатерина Макарова и Елена Веснина во втором круге турнира в Риме в парном разряде победил интернациональную пару - хорватку Дарию Юрак и представительницу Австралии Анастасию Родионову.

Шарапова получила wild card на турнир в Бирмингеме Российской теннисистке предоставили wild card для участия в турнире WTA в Бирмингеме (Великобритания). Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Макарова уступила Бертенс в 1/8 финала турнира в Риме Матч 1/8 финала турнира WTA в Риме (Италия) между россиянкой Екатериной Макаровой и голландкой Кики Бертенс завершился победой голландской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (3), 1:6 в пользу Бертенс.

Шарапова не получит wild card на Уимблдоне Оргкомитет Уимблдона не планирует предоставлять российской теннисистке Марии Шараповой wild card для участия в соревнованиях. Против этого выступает глава комитета по wild card турнира Тим Хенмен.

Павлюченкова проиграла Халеп в 1/8 финала турнира в Риме 17-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia в Риме.

Кузнецова уступила Гавриловой в третьем круге турнира в Риме Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила Дарье Гавриловой (Австралия) в третьем круге турнира в Риме.

«Шараповой отказали – теннис выиграл». Мнение из Швеции Полемические заметки нашего шведского собкора о том, как в этой стране отреагировали на отказ Шараповой в уайлд-кард на «Ролан Гаррос».

Гарбинье Мугуруса: Думаю, я остаюсь на своем уровне Седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса подвела итоги матча второго круга турнира WTA Internazionali BNL d’Italia в Риме с Еленой Остапенко из Латвии (2:6, 6:2, 6:1).

Мугуруса обыграла Остапенко во втором круге турнира в Риме Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса во втором круге турнира в Риме обыграла спортсменку из Латвии Елену Остапенко со счетом 2:6, 6:2, 6:1.

Макарова вышла в третий круг турнира в Риме Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира в Риме, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.

Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Риме Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче второго тура теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.

Шараповой отказали, своего преступника взяли: двойные стандарты «Ролан Гаррос» Следом за отказом от Шараповой на мужской Открытый чемпионат Франции пригласили француза, который был дисквалифицирован за ставки.

«Шарапову наказывают за то, что она русская». Французы о Ролан Гаррос без Марии «Советский спорт» интересуется, что думают французские фанаты тенниса, которых лишили возможности наблюдать за игрой Марии на турнире.

Мария Шарапова: Должна пройти обследование и убедиться, что травма несерьезная Мария Шарапова прокомментировала свой отказ доиграть матч второго круга турнира WTA в Риме против хорватки Мирьяны Лючич-Барони.

Глава WTA: Шарапова уже отбыла дисквалификацию, нет оснований для дополнительных санкций Глава WTA Стив Саймон прокомментировал решение организаторов «Ролан Гаррос» не выдавать россиянке Марии Шараповой wild card на турнир 2017 года.

Кристина Младенович: Недопуск Шараповой на «Ролан Гаррос» меня нисколько не удивил Французская теннисистка Кристина Младенович прокомментировала отказ организаторов «Ролан Гаррос» от выдаче wild card Марии Шараповой.