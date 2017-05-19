Бертенс обыграла Гаврилову и вышла в полуфинал турнира в Риме
Матч 1/4 финала
турнира WTA в Риме (Италия) между голландкой Кики
Бертенс и австралийкой Дарьей Гавриловой завершился победой голландской
теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:3 в пользу Бертенс.
Матч продолжался один
час и 27 минут. Бертенс сделала два эйса, ее соперница – ни одного. У
Гавриловой четыре двойные ошибки при двух у соперницы.
В полуфинале Бертенс
сыграет с румынкой Симоной Халеп.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d’Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Бертенс К. (Голландия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 6:3, 6:3
Место и дата
19 мая 15:30, , Онлайн-трансляция
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