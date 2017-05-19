«Тосно» получило лицензию от РФС на участие в РФПЛ в следующем сезоне

Александр Колинько: В «Рубине» я матчи не сдавал, но за свою карьеру сыграл в одном договорном матче

Бывший голкипер «Рубина» Александр Колинько сказал, что в казанской команде он никогда не принимал участие в сдаче матчей. Он также отметил, что сыграл в договорном матче за другую команду.