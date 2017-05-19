«Тосно» получило лицензию от РФС на участие в РФПЛ в следующем сезоне
Отдел лицензирования
Российского футбольного союза выдал лицензию «Тосно» для участия в РФПЛ сезона-2017/18,
сообщает официальный сайт организации.
Ранее заявка «Тосно» была отклонена из-за проблем с домашним стадионом.
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Напомним, изначально домашним стадионом клуба из
Ленинградской области в РФПЛ должен был стать «Электрон» в Великом Новгороде.
На встрече с игроками «Тосно» губернатор Ленинградской области сообщил, что
домашней ареной команды станет стадион «Петровский» в Петербурге. В качестве
запасной заявлена «Звезда» в Перьми.
«Тосно» вышло в премьер-лигу, заняв второе место в
первенстве ФНЛ.
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