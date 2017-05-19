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«Тосно» получило лицензию от РФС на участие в РФПЛ в следующем сезоне

Источник:  РФСКомментарии

Отдел лицензирования Российского футбольного союза выдал лицензию «Тосно» для участия в РФПЛ сезона-2017/18, сообщает официальный сайт организации.

Ранее заявка «Тосно» была отклонена из-за проблем с домашним стадионом.

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Напомним, изначально домашним стадионом клуба из Ленинградской области в РФПЛ должен был стать «Электрон» в Великом Новгороде. На встрече с игроками «Тосно» губернатор Ленинградской области сообщил, что домашней ареной команды станет стадион «Петровский» в Петербурге. В качестве запасной заявлена «Звезда» в Перьми.

«Тосно» вышло в премьер-лигу, заняв второе место в первенстве ФНЛ.

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