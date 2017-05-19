Денис Глушаков: Каррера создает очень профессиональную атмосферу

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о роли главного тренера Массимо Карреры в завоевании командой чемпионского титула.

«Каррера создает очень профессиональную атмосферу, это не может не нравиться. Контакт с футболистами возник у него сразу, но главным в футболе всегда остается результат. Когда начинаешь побеждать, чего еще желать?

В момент неопределенности с главным тренером руководство клуба интересовалось мнением игроков, и мы действительно поддержали Карреру, потому что начали побеждать и видели перспективу. Какую роль это сыграло в окончательном решении — я, как вы понимаете, не знаю», - цитирует Глушакова Lenta.ru.

В предыдущий раз чемпионом России «Спартак» становился в 2001 году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.