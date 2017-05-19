Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 3 ОТАнахайм
Баскетбол  ЦСКА44 : 38Олимпиакос
Футбол  Гранада- : -Эспаньол
Теннис  Тим6:4, 6:3Надаль
Баскетбол  Фенербахче- : -Реал
Теннис  Дель Потро- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Филипп Лам включен в Зал славы «Баварии»

Источник:  БК «Бавария»Комментарии

Защитник»Баварии» Филипп Лам включен в Зал славы мюнхенской команды.

«В знак признательности за заслуги и огромный вклад в успехи «Баварии» руководство клуба приняло решение включить Филиппа Лама в Зал славы», - говорится на официальном сайте «Баварии».

Таким образом, Филипп Лам встал в один ряд с самыми великими и популярными футболистами прошлых лет - Францом Беккенбауэром, Гердом Мюллером, Зеппом Майером, Карлом-Хайнцем Румменигге, Ули Хёнессом, Лотаром Маттеусом, Джоване Элбером, Мехметом Шоллем, Оливером Каном.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» благодарит Филиппа за его великолепную работу»Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал введение Филиппа Лама в Зал славы команды.«Милан» и «Бавария» презентовали домашние формы на следующий сезонФутбольный клубы «Милан» и «Бавария» и презентовали свои домашние комплекты формы на следующий сезон.Голкипер «Баварии» Штарке объявил о завершении карьерыГолкипер «Баварии» Том Штарке в субботу матчем с «Фрайбургом» завершит свою футбольную карьеру.Карло Анчелотти: Лам и Алонсо провели последнее занятие. Горжусь, что тренировал этих игроковКак сообщает пресс-служба «Баварии», сегодня, 19 мая испанский полузащитник Хаби Алонсо, а также капитан немецкого клуба Филипп Лам провели последнюю тренировку в составе немецкого клуба.Германия лишила Кубок конфедераций многих звезд. Насколько плохой у них состав?Германия лишила Кубок конфедераций многих звезд. Насколько плохой у них состав?Минимум чемпионов мира, один победитель Бундеслиги, семеро полных новичков – из-за Германии Кубок конфедераций стал значительно скучнее.Мануэль Нойер: Жаль, что Лама так и не признали игроком года в ГерманииГолкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал предстоящее завершение карьеры капитана «Баварии» Филиппа Лама.Карл-Хайнц Румменигге: Все, что пишут о Киммихе в газетах – абсолютная ложьПредседатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге опроверг информацию немецких СМИ об уходе полузащитника сборной Германии Джошуа Киммиха.Хосеп Гвардиола: В «Барселоне» или «Баварии» меня бы уже уволилиГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своей работе в дебютном сезоне в премьер-лиге.Модрич может вернуться в АПЛПолузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич раздумывает о смене клубной прописки по окончании сезона.«Реал» побил рекорд «Баварии» по продолжительности серии матчей с голамиМатч 37-го тура примеры с «Севильей» (4:1) стал для «Реала» 62-м подряд, в котором команда забивает как минимум один гол.Филипп Лам: «Лейпциг» занимает второе место совершенно заслуженноЗащитник «Баварии» Филипп Лап прокомментировал победу над «Лейпцигом» (5:4) в 33-м туре чемпионата Германии.Ральф Хазенхюттль: Такой матч мы еще не видели на этом стадионеГлавный тренер команды «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение от «Баварии» (4:5) в матче 33-го тура чемпионата Германии.Карло Анчелотти: «Лейпциг» в этом сезоне был фантастическим конкурентомГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Лейпцигом» (5:4) в матче 33-го тура чемпионата Германии.«Бавария» вырвала победу у «РБ Лейпцига», забив два мяча в компенсированное время«РБ Лейпциг» дома уступил «Баварии» (4:5) в 33-м туре чемпионата Германии.«Бавария» готова выложить 120 миллионов евро за Верратти и Алексиса СанчесаРуководство мюнхенской «Баварии» планирует приобрести будущим летом опорного полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти и форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.Ральф Хазенхюттль: Мы должны заставить побегать футболистов «Баварии»Главный тренер «Лейпцига» Ральф Хазенхюттль поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура чемпионата Германии против «Баварии».Карло Анчелотти: На матч с «Лейпцигом» будет выставлен лучший составГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура чемпионата Германии против команды «РБ Лейпциг».«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на защитника Бенатиа«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на защитника Мехди Бенатиа, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.Бастиан Швайнштайгер: У MLS большой потенциал, но пока игроки в простых ситуациях не видят партнеровБывший капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился своими впечатлениями от лиги MLS, где он сейчас выступает.Защитник «Баварии» Мартинес из-за перелома ключицы досрочно завершил сезонЗащитник «Баварии» Хавьер Мартинес досрочно завершил сезон из-за перелома ключицы, сообщается на сайте клуба.
Футбол
Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи против Аргентины и Австралии
Футбол
«Тосно» получило лицензию от РФС на участие в РФПЛ в следующем сезоне
Футбол
Денис Глушаков: Уверен, что чемпионство - далеко не последний триумф «Спартака»
Футбол
Александр Колинько: В «Рубине» я матчи не сдавал, но за свою карьеру сыграл в одном договорном матче
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Филипп Лам
Филипп Ламвсе новости