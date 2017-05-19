Филипп Лам включен в Зал славы «Баварии»
Защитник»Баварии» Филипп Лам включен в Зал славы мюнхенской команды.
«В знак признательности за заслуги и огромный вклад в успехи «Баварии» руководство клуба приняло решение включить Филиппа Лама в Зал славы», - говорится на официальном сайте «Баварии».
🏆 Zum Abschluss einer großen Karriere: #FCBayern nimmt @philipplahm in die Hall of Fame auf. ➡️https://t.co/T1ifvxhAl6 #DankePhilipp pic.twitter.com/Caa92L2d3e— FC Bayern München (@FCBayern) 19 мая 2017 г.
Таким образом, Филипп Лам встал в один ряд с самыми великими и популярными футболистами прошлых лет - Францом Беккенбауэром, Гердом Мюллером, Зеппом Майером, Карлом-Хайнцем Румменигге, Ули Хёнессом, Лотаром Маттеусом, Джоване Элбером, Мехметом Шоллем, Оливером Каном.
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