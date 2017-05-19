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Алим Бишенов: еще одно обвинение не повлияет на испорченную репутацию стадиона в Санкт-Петербурге

Источник:  Газета.RuКомментарии

Управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов прокомментировал арест подрядчика строительства стадиона в Санкт-Петербурге гендиректора компании СЭМ-5 Василия Сливкина.

«В данной ситуации возможно два варианта — либо предъявление Сливкину обвинения, чтобы удержать его в СИЗО, либо наличие действительно веских оснований для еще одного обвинения. В пользу первого варианта говорит то, что он был задержан сразу после выхода из СИЗО после истечения срока содержания под стражей по делу о мошенничестве.

В этом случае новое обвинение может быть использовано, как способ продления его заключения. С другой стороны, вполне возможно, что новое обвинение имеет реальные основания, тогда с большой долей вероятности можно сказать, что Сливкина ждет обвинительный приговор и по этому делу. Что касается репутации стадиона, то еще одно обвинение роли уже не сыграет, поскольку испорчена она была уже давно», — сказал Бишенов «Газете.Ru».

Напомним, суд арестовал на два месяца Сливкина по делу о даче взятки в 20 млн руб. бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну.

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