Александр «XBOCT» Дашкевич: Я не находил достаточно мотивации, чтобы играть, справляться с ошибками

Александр «XBOCT» Дашкевич в интервью CyberSport.ru рассказал о причинах ухода из «Анжи» и о дальнейших планах.



«Я ушёл самостоятельно. Я не находил достаточно мотивации, чтобы играть, справляться с ошибками. Всё, что я прошел 6 лет назад, я не хотел повторять заново. Наверное, чтобы что-то получилось, мне были нужны два олдскульных игрока, которым я полностью доверяю, и два новичка, которые бы подходили к работе с энтузиазмом. А в этой команде я ни с кем не мог найти общий язык. Помимо игры я не мог ни с кем общаться толком, люди или неразговорчивые были, или я просто находился не на их волне. Я решил дать им возможность продолжить путь уже без меня. Они амбициозны, хотят побеждать, зачем им мешать.



О футбольном клубе я мало что могу сказать, потому что мы почти не пересекались. А вот о киберспортивной составляющей могу, ребята большие молодцы. Они стараются, они делают всё для команды. Спасибо Мураду Алиеву. «Анжи» постоянно пытаются найти какие-то альтернативные методы, если что-то не получается. Проводят командные заседания, где пытаются объяснить свои цели. Со стороны «Анжи» всё было классно. Возможно, им стоит подумать над тем, чтобы нанять аналитиков, тренеров, потому что молодым ребятам это нужно. Все работники организации проявляли большой интерес к тому, чем они занимаются, и хотели добиться успеха. Надеюсь, что еще не всё потеряно и у них всё получится.



Буду участвовать в аналитике. Собираюсь снова стримить, и, возможно, не только «Доту», но и всякие сингл-игры. Планирую делать акцент на YouTube. Я много думал над тем, чем я хочу заниматься. Если игра такого удовольствия не приносит, то надо искать себе другое занятие. Играть-то мне нравится, но как командная работа и время, которое нужно проводить за игрой — тут слишком много всего нужно».



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