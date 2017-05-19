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Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи против Аргентины и Австралии

Источник:  Официальный сайт Федерации футбола БразилииКомментарии

Тренерский штаб сборной Бразилии объявил список игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Аргентины и Австралии.

Вратари: Диего Алвес («Валенсия»), Веверсон («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Бенфика»);

Защитники: Давид Луиз («Челси»), Жил («Шандунь Лунэнь»), Жемерсон («Монако»), Родриго Кайо («Сан Паоло»), Тьяго Силва (ПСЖ), Алекс Сандро («Ювентус»), Фагнер («Коринтианс»), Фелипе Луис («Атлетико»), Рафинья («Бавария»);

Полузащитники: Фернандиньо («Манчестер Сити»), Жулиано («Зенит»), Лукас Лима («Сантос»), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд»), Фелипе Коутиньо («Ливерпуль»), Ренато Аугусто («Бенцзинь Гоянь»), Родригиньо («Коринтианс»), Виллиан («Челси»);

Нападающие: Диего Соуза («Спорт»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Дуглас Коста («Бавария»), Тайсон («Шахтер»).

Напомним, оба матча бразильцы проведут в Мельбурне. 9 июня они сыграют с Аргентиной, а 13 – с Австралией. Жулиано до этого уже вызывался в сборную Бразилии на официальные и товарищеские матчи. Первый вызов в команду он получил, выступая за «Зенит».

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