Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи против Аргентины и Австралии
Тренерский штаб
сборной Бразилии объявил список игроков, которые будут готовиться к
товарищеским матчам против Аргентины и Австралии.
Вратари: Диего
Алвес («Валенсия»), Веверсон («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Бенфика»);
Защитники: Давид
Луиз («Челси»), Жил («Шандунь Лунэнь»), Жемерсон («Монако»), Родриго Кайо («Сан
Паоло»), Тьяго Силва (ПСЖ), Алекс Сандро («Ювентус»), Фагнер («Коринтианс»),
Фелипе Луис («Атлетико»), Рафинья («Бавария»);
Полузащитники: Фернандиньо
(«Манчестер Сити»), Жулиано («Зенит»), Лукас Лима («Сантос»), Паулиньо («Гуанчжоу
Эвергранд»), Фелипе Коутиньо («Ливерпуль»), Ренато Аугусто («Бенцзинь Гоянь»),
Родригиньо («Коринтианс»), Виллиан («Челси»);
Нападающие: Диего
Соуза («Спорт»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Дуглас Коста («Бавария»), Тайсон
(«Шахтер»).
Напомним, оба матча бразильцы проведут в Мельбурне. 9 июня
они сыграют с Аргентиной, а 13 – с Австралией. Жулиано до этого уже
вызывался в сборную Бразилии на официальные и товарищеские матчи. Первый вызов
в команду он получил, выступая за «Зенит».