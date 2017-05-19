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«Динамо» обыграло «Сибиряк» и сравняло счет в полуфинальной серии чемпионата

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Второй матч 1/2 финала плей-офф российской Суперлиги по мини-футболу между «Сибиряком» и «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Динамо».

Счет в серии стал равным – 1-1. Следующие матчи пройдут 22 и 23 мая в Щелково.

Мини-футбол. Чемпионат России

 Суперлига. Плей-офф
1/2 финала

«Сибиряк» (Новосибирск) – «Динамо» (Московская область) – 1:5

Голы: Сайотти — Вилде (3), Фукин, Бурков

Счет в серии – 1:1

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