«Динамо» обыграло «Сибиряк» и сравняло счет в полуфинальной серии чемпионата
Второй матч 1/2 финала
плей-офф российской Суперлиги по мини-футболу между «Сибиряком» и «Динамо» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Динамо».
Счет в серии стал
равным – 1-1. Следующие матчи пройдут 22
и 23 мая в Щелково.
Мини-футбол.
Чемпионат России
Суперлига. Плей-офф
1/2 финала
«Сибиряк» (Новосибирск) – «Динамо» (Московская область) – 1:5
Голы: Сайотти — Вилде (3), Фукин, Бурков
Счет в серии – 1:1
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