Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» благодарит Филиппа за его великолепную работу»

В следующем сезоне бундеслиги будет работать арбитр-женщина Федерация футбола Германии объявила состав футбольных арбитров бундеслиги на сезона 2017/18, в число которого вошла 38-летняя Бибиана Штайнхайус, сообщает Sky Sport.

О, деревня! Ровесник Комбарова и Глушакова выводит «Хоффенхайм» в ЛЧ «Хоффенхайм», базирующийся в деревне, в прошлом году едва спасся от вылета, а в этом пробился в Лигу чемпионов. Кто же за этим стоит?