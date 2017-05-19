Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» благодарит Филиппа за его великолепную работу»
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал введение Филиппа Лама в Зал славы команды.
«Филипп Лам - один из самых выдающихся футболистов «Баварии» в новейшей истории. Он заслуживает включения в Зал славы, поскольку везде представлял «Баварию» на самом высоком уровне. «Бавария» благодарит Филиппа за его великолепную работу», - сказал Румменигге.
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