Сердар Таски: Мы все очень много потрудились и в итоге получили заслуженную награду

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски прокомментировал победу в чемпионате России.

«Мы все очень много потрудились и в итоге получили заслуженную награду - титул чемпионов! Мы, одна команда!», - написал Таски в инстаграме.

Мы все очень много потрудились и в итоге получили заслуженную награду - титул чемпионов! Мы, одна команда! #команда #спартакмосква @fcsm_official Публикация от Serdar Tasci (@serdartasci5) Май 19 2017 в 8:33 PDT

Напомним, в предыдущий раз чемпионом России «Спартак» становился в 2001 году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.