Денис Глушаков: «Спартак» - команда-семья
Полузащитник «Спартака»
Денис Глушаков считает, что в завоевании чемпионского титула сыграла роль
сплоченность команды.
«Есть такой подход: я играю, допустим, на фланге и четко
выполняю данную мне установку. Но я «в домике»: делаю все от сих до сих, и
больше меня не трогайте. А можно биться за каждого партнера, отрабатывать за
тех, кто ошибся или просто не успел, даже если это не твоя зона
ответственности.
В общем, не делить обязанности на свои и чужие, а быть единой
командой. В «Спартаке» сейчас именно так. Кстати, и в жизни все готовы помочь
друг другу, если возникают какие-то проблемы. Это, наверное, и есть
команда-семья», - цитирует Глушакова Lenta.ru.
В
предыдущий раз чемпионом России «Спартак» становился в 2001 году. Это десятый
чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то
«Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.