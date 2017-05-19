Денис Глушаков: «Спартак» - команда-семья

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что в завоевании чемпионского титула сыграла роль сплоченность команды.

«Есть такой подход: я играю, допустим, на фланге и четко выполняю данную мне установку. Но я «в домике»: делаю все от сих до сих, и больше меня не трогайте. А можно биться за каждого партнера, отрабатывать за тех, кто ошибся или просто не успел, даже если это не твоя зона ответственности.

В общем, не делить обязанности на свои и чужие, а быть единой командой. В «Спартаке» сейчас именно так. Кстати, и в жизни все готовы помочь друг другу, если возникают какие-то проблемы. Это, наверное, и есть команда-семья», - цитирует Глушакова Lenta.ru.

В предыдущий раз чемпионом России «Спартак» становился в 2001 году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.