«Шахтер» перестал вести официальную страницу Вконтакте
Донецкий
«Шахтер» отказался от ведения официальной страницы Вконтакте. Об этом указано в
сообщении на странице.
«В связи с выходом указа президента
Украины «О применении персональных специальных экономических и других
ограничительных мер (санкций)», который, помимо прочего, запрещает доступ в
ВКонтакте, обновление официальной страницы ФК «Шахтер» остановлено.
Чтобы не пропустить последние новости из жизни команды мы рекомендуем вам подписаться на официальные страницы ФК «Шахтер» в других социальных сетях и мессенджерах», - говорится в заявлении «Шахтера».
Отметим, что в упомянутом
выше указе президента Украины значатся социальные сети Вконтакте,
Одноклассники, а также ряд других российских сайтов.
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