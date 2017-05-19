«Шахтер» перестал вести официальную страницу Вконтакте

Донецкий «Шахтер» отказался от ведения официальной страницы Вконтакте. Об этом указано в сообщении на странице.

«В связи с выходом указа президента Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», который, помимо прочего, запрещает доступ в ВКонтакте, обновление официальной страницы ФК «Шахтер» остановлено.



Чтобы не пропустить последние новости из жизни команды мы рекомендуем вам подписаться на официальные страницы ФК «Шахтер» в других социальных сетях и мессенджерах», - говорится в заявлении «Шахтера».

Отметим, что в упомянутом выше указе президента Украины значатся социальные сети Вконтакте, Одноклассники, а также ряд других российских сайтов.