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«Шахтер» перестал вести официальную страницу Вконтакте

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Донецкий «Шахтер» отказался от ведения официальной страницы Вконтакте. Об этом указано в сообщении на странице.

«В связи с выходом указа президента Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», который, помимо прочего, запрещает доступ в ВКонтакте, обновление официальной страницы ФК «Шахтер» остановлено. 

Чтобы не пропустить последние новости из жизни команды мы рекомендуем вам подписаться на официальные страницы ФК «Шахтер» в других социальных сетях и мессенджерах», - говорится в заявлении «Шахтера».

Отметим, что в упомянутом выше указе президента Украины значатся социальные сети Вконтакте, Одноклассники, а также ряд других российских сайтов.

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