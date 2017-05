В Катаре открылся первый стадион к ЧМ-2022

В столице Катара Дохе открылся первый стадион, на котором пройдут матчи чемпионата мира 2022 года.

Арена «Халифа», построенная в 1976 году, была реконструирована для мирового первенства. Ее вместимость была увеличена до 40 тысяч зрителей. Также на арене построили специальную охладительную систему, благодаря которой температура воздуха на поле не будет превышать 26 градусов.

AMAZING: The first-look at Qatar’s completed Khalifa International Stadium for the 2022 World Cup. 🇶🇦🏆 pic.twitter.com/ymd0Wk7rWx