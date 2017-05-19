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В Катаре открылся первый стадион к ЧМ-2022

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В столице Катара Дохе открылся первый стадион, на котором пройдут матчи чемпионата мира 2022 года.

Арена «Халифа», построенная в 1976 году, была реконструирована для мирового первенства. Ее вместимость была увеличена до 40 тысяч зрителей. Также на арене построили специальную охладительную систему, благодаря которой температура воздуха на поле не будет превышать 26 градусов.

19 мая стадион примет первый матч – финал Кубка Эмира 2017 года между «Аль-Райаном» и «Аль-Саддом». 

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет в ноябре и декабре 2022 года.

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