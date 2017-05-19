Путин объявил благодарность Федуну

Президент России Владимир Путин объявил благодарность главному акционеру ФК «Спартак» Леониду Федуну. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Сообщается, что Федуну объявлена благодарность «за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий». Владимир Путин также наградил почетной грамотой за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро бывшему главному тренеру сборной России по боксу Александру Лебзяку, сотрудникам ОКР.

Благодарность объявлена также главному тренеру сборной России по водному поло Александру Гайдукову, старшему тренеру сборной России по тхэквондо Станиславу Хану и другим.