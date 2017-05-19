«Малага» заработает миллион евро, если «Реал» станет чемпионом

Футбольный клуб «Малага» получит миллион евро от «Реала», если мадридский клуб станет чемпионом Испании, сообщает Sport English.

Все дело в том, что в контракте полузащитник «сливочных» Иско, который перешел из «Малаги», прописан пункт, согласно которому «Реал» в течение пяти лет после трансфера должен будет платить по миллиону евро за каждый титул чемпиона Испании, но не более трех раз.

Стоит отметить, что в последнем туре «Реал» сыграет с «Малагой» в гостях. Подопечным Зинедина Зидана для титула будет достаточно набрать одно очко в этой встрече.