Рахимов покинет «Терек», его заменит Кононов
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов покинет
команду по окончании сезона. Его заменит бывший наставник «Краснодара» Олег
Кононов.
О своем уходе из «Терека» и назначении
Кононова сообщил сам Рахимов.
«У всего есть начало и конец. Мы разговаривали с руководством клуба и пришли к общему знаменателю.
Я не давал никаких советов Олегу Кононову относительно работы, считаю, что это
было бы не совсем правильно. У нас есть еще один матч в чемпионате, нам нужно к
нему готовиться, а после отпуска новый тренерский штаб приступит к работе с
командой.
Я пока не знаю, где продолжу работу, и не думаю об этом. Я считаю,
что в «Тереке» у нас был хороший
период, команда смотрелась хорошо. Что будет дальше – посмотрим», - цитирует Рахимова ТАСС.
За тур до завершения чемпионата
России «Терек» занимает шестое место, имея в активе 45 очков.