Рахимов покинет «Терек», его заменит Кононов

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов покинет команду по окончании сезона. Его заменит бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов.

О своем уходе из «Терека» и назначении Кононова сообщил сам Рахимов.

«У всего есть начало и конец. Мы разговаривали с руководством клуба и пришли к общему знаменателю. Я не давал никаких советов Олегу Кононову относительно работы, считаю, что это было бы не совсем правильно. У нас есть еще один матч в чемпионате, нам нужно к нему готовиться, а после отпуска новый тренерский штаб приступит к работе с командой.

Я пока не знаю, где продолжу работу, и не думаю об этом. Я считаю, что в «Тереке» у нас был хороший период, команда смотрелась хорошо. Что будет дальше – посмотрим», - цитирует Рахимова ТАСС.

За тур до завершения чемпионата России «Терек» занимает шестое место, имея в активе 45 очков.