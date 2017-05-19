Гавирия выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия», Кузнецов занял десятое место

На веломногодневке «Джиро д’Италия» состоялся 13-й этап. Его победителем стал колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия, выступающий за команду Quick-Step Floors.

Напомним, что Гавирия стал победителем и предыдущего этапа. Сегодня колумбиец преодолел 167 километров за три часа, 47 минут и 45 секунд. В тройку лучших с аналогичным временем попали ирландец Сэм Беннетт и бельгиец Яспер Стюйвен. Россиянин Вячеслав Кузнецов из «Катюши» занял десятое место.

«Джиро д’Италия»

13-й этап

Реджо-нель-Эмилия – Тортона

167 км

1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) - 3.47,45

2. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora – Hansgrohe) – то же время

3. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo) – то же время

4. Роберто Феррари (Италия, UAE Team Emirates) – то же время

5. Райан Гиббонс (ЮАР, Dimension Data) – то же время…



10. Вячеслав Кузнецов (Россия, «Катюша») – то же время...

14. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – то же время...

16. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – то же время...

42. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – то же время...

45. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время