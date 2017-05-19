Гавирия выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия», Кузнецов занял десятое место
На веломногодневке «Джиро
д’Италия» состоялся 13-й этап. Его победителем стал колумбийский
велогонщик Фернандо Гавирия, выступающий за команду Quick-Step Floors.
Напомним, что Гавирия стал
победителем и предыдущего этапа. Сегодня колумбиец преодолел 167 километров за
три часа, 47 минут и 45 секунд. В тройку лучших с аналогичным временем попали
ирландец Сэм Беннетт и бельгиец Яспер Стюйвен. Россиянин Вячеслав Кузнецов из «Катюши»
занял десятое место.
«Джиро д’Италия»
13-й этап
Реджо-нель-Эмилия – Тортона
167 км
1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) - 3.47,45
2. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora – Hansgrohe) – то же время
3. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo) – то же время
4. Роберто Феррари (Италия, UAE Team Emirates) – то же время
5. Райан Гиббонс (ЮАР, Dimension Data) – то же время…
10. Вячеслав Кузнецов (Россия, «Катюша») – то же время...
14. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – то же время...
16. Алексей Цатевич
(Россия, «Газпром-РусВело») – то же время...
42. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – то же время...
45. Ильнур
Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)
– то же время