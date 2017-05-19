Тим обыграл Надаля и вышел в 1/2 финала турнира в Риме
Матч 1/4 финала турнира в Риме (Италия) между
австрийцем Домиником Тимом и испанцем Рафаэлем Надалем завершился победой
австрийского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Тима.
Матч продолжался один час и 51 минуту. Тим сделал два
эйса при одном у Надаля. Испанец допустил две двойные ошибки, австриец – ни одной.
В полуфинале Тим сыграет с победителем пары Новак
Джокович (Сербия) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).
Рим (Италия)
Турнир ATP
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Тим Д. (Австрия) - Надаль Р. (Испания) - 6:4, 6:3
Место и дата
19 мая 17:00, , Онлайн-трансляция
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