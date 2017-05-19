Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 3 ОТАнахайм
Баскетбол  ЦСКА78 : 82Олимпиакос
Футбол  Гранада- : -Эспаньол
Теннис  Тим6:4, 6:3Надаль
Баскетбол  Фенербахче- : -Реал
Теннис  Дель Потро- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тим обыграл Надаля и вышел в 1/2 финала турнира в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала турнира в Риме (Италия) между австрийцем Домиником Тимом и испанцем Рафаэлем Надалем завершился победой австрийского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Тима.

Матч продолжался один час и 51 минуту. Тим сделал два эйса при одном у Надаля. Испанец допустил две двойные ошибки, австриец – ни одной.

В полуфинале Тим сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Рим (Италия)
Турнир ATP
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала

Матч

Тим Д. (Австрия) - Надаль Р. (Испания) - 6:4, 6:3

Место и дата

19 мая 17:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Усманов предложил 1,3 миллиарда долларов за лондонский «Арсенал»Усманов предложил 1,3 миллиарда долларов за лондонский «Арсенал»Российский бизнесмен Алишер Усманов, владеющий 30-ю процентами акций»Арсенала», предложил американскому спортивному магнату Стэну Кронке 1,3 миллиарда долларов за 67% акций лондонского клуба, сообщает Financial Times.Зверев обыграл Раонича и вышел в полуфинал турнира в РимеМатч 1/4 финала турнира в Риме (Италия) между немцем Александром Зверевым и канадцем Милошем Раоничем завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (4), 6:1 в пользу Раонича.Изнер обыграл Чилича и вышел в полуфинал турнира в РимеМатч 1/4 финала турнира АТР в Риме (Италия) между американцем Джоном Изнером и хорватом Марином Чиличем завершился победой американского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (3), 2:6, 7:6 (2) в пользу Изнера.Надаль вышел в четвертьфинал турнира в РимеИспанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в третьем круге представительного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона долларов.Джокович сыграет с дель Потро в четвертьфинале турнира в РимеСербский теннисист Новак Джокович одержал победу в третьем круге представительного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона долларов.Вавринка обыграл Пэра во втором круге турнира в РимеШвейцарский теннисист Стэн Вавринка обыграл француза Бенуа Пэра во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.Шараповой отказали, своего преступника взяли: двойные стандарты «Ролан Гаррос»Шараповой отказали, своего преступника взяли: двойные стандарты «Ролан Гаррос»Следом за отказом от Шараповой на мужской Открытый чемпионат Франции пригласили француза, который был дисквалифицирован за ставки.Первое поражение России на ЧМ, травма Шараповой и дубль Алексиса Санчеса. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Роджер Федерер: Я принял решение не участвовать в «Ролан Гаррос»Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил о том, что пропустит «Ролан Гаррос».Маррэй проиграл Фоньини во втором круге турнира в РимеВо втором круге турнира в Риме британский теннисист Энди Маррей уступил итальянцу Фабио Фоньини со счетом 2:6, 4:6.Джокович вышел в третий круг турнира в РимеСербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг представительного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона евро.Бердых одержал 600-ю победу в карьереВо втором круге теннисного турнира в Риме Томаш Бердых, посеянный под двенадцатым номером, обыграл Карлоса Берлока, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:3, 6:4.Федерер не сыграет на «Ролан Гаррос»Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от участия в Открытом чемпионате Франции-2017 – «Ролан Гаррос».Шарапова гуляет по Колизею, Кербер усиленно тренируется. Обзор соцсетейШарапова гуляет по Колизею, Кербер усиленно тренируется. Обзор соцсетей«Советский спорт» пробежался по социальным сетям известных теннисистов и посмотрел, кто чем занимался в минувшие выходные.Надаль, победив на турнире в Мадриде, возглавил Чемпионскую гонку ATPИспанский теннисист Рафаэль Надаль вышел на первое место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на официальном сайте организации.Надаль обыграл Тима в финале турнира в МадридеФинальный матч турнира АТР в Мадриде (Испания) между испанцем Рафаэелем Надалем и австрийцем Домиником Тимом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (8), 6:4 в пользу Надаля.Джокович стал жертвой сектанта, и теперь его карьера под угрозойДжокович стал жертвой сектанта, и теперь его карьера под угрозой«Советский спорт» пытается разобраться, что происходит с лучшим теннисистом планеты.Тим победил Куэваса и сыграет с Надалем в финале турнира в МадридеАвстрийский теннисист Доминик Тим в полуфинале турнира в Мадриде победил уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:4, 6:4.Надаль вышел в финал турнира в Мадриде, обыграв ДжоковичаИспанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде.Надаль обыграл Гоффена и встретится с Джоковичем в полуфинале турнира в МадридеИспанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над бельгийцем Давидом Гоффеном в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.
Футбол
Рахимов покинет «Терек», его заменит Кононов
Футбол
Путин объявил благодарность Федуну
Футбол
Денис Глушаков: «Спартак» - команда-семья
Футбол
Сердар Таски: Мы все очень много потрудились и в итоге получили заслуженную награду
все новости
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надальвсе новости
Доминик Тим
Доминик Тимвсе новости
ATP Tour
ATP Tour