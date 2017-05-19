Свитолина обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Риме

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Шарапова получила wild card на турнир в Бирмингеме Российской теннисистке предоставили wild card для участия в турнире WTA в Бирмингеме (Великобритания). Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Макарова уступила Бертенс в 1/8 финала турнира в Риме Матч 1/8 финала турнира WTA в Риме (Италия) между россиянкой Екатериной Макаровой и голландкой Кики Бертенс завершился победой голландской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (3), 1:6 в пользу Бертенс.

Шарапова не получит wild card на Уимблдоне Оргкомитет Уимблдона не планирует предоставлять российской теннисистке Марии Шараповой wild card для участия в соревнованиях. Против этого выступает глава комитета по wild card турнира Тим Хенмен.

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Кузнецова уступила Гавриловой в третьем круге турнира в Риме Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила Дарье Гавриловой (Австралия) в третьем круге турнира в Риме.

«Шараповой отказали – теннис выиграл». Мнение из Швеции Полемические заметки нашего шведского собкора о том, как в этой стране отреагировали на отказ Шараповой в уайлд-кард на «Ролан Гаррос».

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Мугуруса обыграла Остапенко во втором круге турнира в Риме Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса во втором круге турнира в Риме обыграла спортсменку из Латвии Елену Остапенко со счетом 2:6, 6:2, 6:1.

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«Шарапову наказывают за то, что она русская». Французы о Ролан Гаррос без Марии «Советский спорт» интересуется, что думают французские фанаты тенниса, которых лишили возможности наблюдать за игрой Марии на турнире.

Мария Шарапова: Должна пройти обследование и убедиться, что травма несерьезная Мария Шарапова прокомментировала свой отказ доиграть матч второго круга турнира WTA в Риме против хорватки Мирьяны Лючич-Барони.

Глава WTA: Шарапова уже отбыла дисквалификацию, нет оснований для дополнительных санкций Глава WTA Стив Саймон прокомментировал решение организаторов «Ролан Гаррос» не выдавать россиянке Марии Шараповой wild card на турнир 2017 года.