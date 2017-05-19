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Свитолина обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала турнира WTA в Риме (Италия) между украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Каролиной Плишковой завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 7:6 (9) в пользу Свитолины.

Матч продолжался один час и 32 минуты. Обе теннисистки сделали по четыре эйса. Плишкова совершила две двойные ошибки, Свитолина – одну. В полуфинале Элина сыграет с победительницей матча Винус Уильямс (США) – Гарбинье Мугуруса (Испания).

Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d’Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала 

Матч

Свитолина Э. (Украина) - Плишкова К. (Чехия) - 6:2, 7:6

Место и дата

19 мая 18:15, , Онлайн-трансляция

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