Массимо Каррера: «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как долго он думал над предложением московского клуба, прежде чем присоединиться к тренерскому штабу команды.

«Знал, что «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом». Традиции, количество побед, болельщики. Конечно, когда меня позвали в «Спартак», я не долго думал над предложением.

Я стараюсь выполнять свои функции. Важно, что мы достигли результата, потому что «Спартак» давно не побеждал. Я никогда не думал о будущем, вкладывал в свою работу страсть.

Собираюсь ли я покинуть клуб? Я и не думал, чтобы уйти отсюда. У нас будет опыт в Лиге чемпионов. Есть очень много всего, что удерживает меня в Спартаке», - сказал Каррера в эфире «Спорт FM».