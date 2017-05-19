Халк: Буду рад уйти из «Шанхай СИПГ» до окончания контракта

Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк рассказал, что хочет уйти в другой клуб.

– Я всю жизнь мечтал выступать в Англии. Меня можно назвать поклонником АПЛ. С тех пор, как я появился в Португалии, слухи о моём переезде в Англию появлялись регулярно. Но этого так и не случилось. Сейчас у меня еще три года по контракту с «Шанхай СИПГ». Но я буду рад уйти раньше, – приводит слова Халка ESPN.

Напомним, контракт Халка с «Шанхаем» истекает летом 2020 года. В чемпионат Китая Халк перешел из «Зенита», за который выступал с 2012 по 2016 год.

Ранее тренер клуба «Гуйчжоу Чжичен» обвинил Халка в нападении на своего помощника и ненависти к китайцам, но федерация футбола Китая не нашла доказательств по этим эпизодам.

Халк ударил тренера кулаком и оскорбил китайцев. Он что, сошел с ума?