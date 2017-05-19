Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 3 ОТАнахайм
Баскетбол  ЦСКА78 : 82Олимпиакос
Футбол  Гранада- : -Эспаньол
Теннис  Тим6:4, 6:3Надаль
Баскетбол  Фенербахче- : -Реал
Теннис  Дель Потро- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Халк: Буду рад уйти из «Шанхай СИПГ» до окончания контракта

Источник:  ESPNКомментарии

Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк рассказал, что хочет уйти в другой клуб.

– Я всю жизнь мечтал выступать в Англии. Меня можно назвать поклонником АПЛ. С тех пор, как я появился в Португалии, слухи о моём переезде в Англию появлялись регулярно. Но этого так и не случилось. Сейчас у меня еще три года по контракту с «Шанхай СИПГ». Но я буду рад уйти раньше, – приводит слова Халка ESPN.

Напомним, контракт Халка с «Шанхаем» истекает летом 2020 года. В чемпионат Китая Халк перешел из «Зенита», за который выступал с 2012 по 2016 год.

Ранее тренер клуба «Гуйчжоу Чжичен» обвинил Халка в нападении на своего помощника и ненависти к китайцам, но федерация футбола Китая не нашла доказательств по этим эпизодам.

Халк ударил тренера кулаком и оскорбил китайцев. Он что, сошел с ума?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Узкоглазое» фото оскорбило всех китайцев. Новая суперзвезда влипла в историю«Узкоглазое» фото оскорбило всех китайцев. Новая суперзвезда влипла в историюС Халком и его оскорблением китайского народа вроде бы разобрались: доказательств нет. Теперь под огнем Эсекиэль Лавесси.Команда Халка продлила беспроигрышную серию в чемпионате Китая до шести матчей«Шанхай СИПГ» в матче 9-го тура чемпионата Китая обыграл «Тяньцзинь Тэда» со счетом 1:0.Команда Витселя проиграла клубу, обвинившему Халка в нападении на тренера«Тяньцзинь Тюаньцзянь» в матче 9-го тура чемпионата Китая проиграл «Гуйчжоу Чжичен» со счетом 1:2.Заработать на Халке. Скандальные подробности продажи бразильца в КитайЗаработать на Халке. Скандальные подробности продажи бразильца в КитайКак стало известно мировой прессе, двое граждан Швеции заработали более 370 тысяч евро на переходе форварда Халка в «Шанхай СИПГ»Агент Руни приезжал в отель к МоуриньюАгент форварда Уэйна Руни Пол Стретфорд был замечен в среду утром в отеле Manchester's Lowry, где проживает главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.Сабатини назначен техническим координатором «Интера» и «Цзянсу Сунин»Бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини назначен техническим координатором «Интера». Об этом было объявлено китайской компанией Suning Group, которая стала владельцем «нерадзурри».Ли Липэн: Доказательств того, что Халк напал на тренера «Гуйчжоу» нетФутбольная ассоциация Китая не нашла доказательств нападения форварда «Шанхай СИПГ» Халка на помощника главного тренера «Гуйчжоу». Об этом сообщает издание Daily Mail.Диего Коста прокомментировал интерес китайского клубаФорвард «Челси» Диего Коста опроверг информацию о переезде грядущим летом в китайский клуб.Халк: Моя совесть чиста. Я уважаю всех китайцевФорвард китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк прокомментировал обвинения со стороны тренерского штаба «Гуйчжоу Чжичэн». Он отметил, что не делал того, в чем его обвиняют.Халк ударил тренера кулаком и оскорбил китайцев. Он что, сошел с ума?Халк ударил тренера кулаком и оскорбил китайцев. Он что, сошел с ума?Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк вписался в скандал: тренеры команды-соперника обвиняют его в нападении, но в истории не все однозначно.Халка обвинили в нападении на тренера и ненависти к китайцамБывший нападающий «Зенита» Халк, ныне играющий в чемпионате Китая, оказался в эпицентре скандала.Гол Витселя не спас «Тяньцзинь Цюаньцзянь» от пораженияВ матче восьмого тура чемпионата Китая «Тяньцзинь Цюаньцзянь» уступил «Чанчунь Ятай» со счетом 1:3.«Тянцзинь Цюяньцзянь» предлагает Джону Терри контракт на €29 млн в годКитайский клуб «Тянцзинь Цюяньцзянь» предложил защитнику лондонского «Челси» Джону Терри двухлетнее соглашение с зарплатой €29 млн в год. Об этом сообщает The Sun.«Тяньцзинь Цюаньцзянь»: Мы не вели переговоров с Диего Костой«Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступил с опровержением информации о переговорах с форвардом «Челси» Диего Костой.Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: Наш клуб согласовал контракты с тремя звездами футболаВладелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи рассказал о планах китайского клуба на летнее трансферное окно. Сегодня появилась информация, что форвард Диего Коста близок к переходу в азиатский клуб.Диего Коста подпишет контракт с китайским клубомКак сообщает AS, форвард «Челси» Диего Коста продолжит выступления в чемпионате Китая.«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутри«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутриПереводчик Валерий Рудковский объяснил, почему тренер «Зенита» так и не понял Россию и рассказал уникальные истории из жизни команды.«Барселона» готова потратить 100 миллионов на двух крайних защитников и центрального полузащитникаРуководство «Барселоны» определилось с позициями, на которые в межсезонье будут подписаны новые игроки.Команда Халка и Оскара не смогла выйти на первое место чемпионата Китая, пропустив в добавленное время«Шанхай СИПГ» в матче 7-го тура чемпионата Китая сыграл вничью с «Чунцин Лифань» со счетом 1:1.Команда Витселя не смогла обыграть аутсайдера чемпионата КитаяМатч 7-го тура чемпионата Китая между «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Цзянсу Сунин» закончился вничью со счетом 2:2.
Футбол
Рахимов покинет «Терек», его заменит Кононов
Футбол
Путин объявил благодарность Федуну
Футбол
Денис Глушаков: «Спартак» - команда-семья
Футбол
Сердар Таски: Мы все очень много потрудились и в итоге получили заслуженную награду
все новости
Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГкалендарьстатистика
Халк
Халквсе новости
Чемпионат Китая по футболу
Чемпионат Китая по футболу