ЦСКА уступил «Олимпиакосу» и не сумел выйти в финал Евролиги
Полуфинальный матч «Финала четырех» Евролиги между
ЦСКА и «Олимипакосом» завершился победой греческого клуба. Итоговый счет матча – 82:78
в пользу «Олимпиакоса».
В составе московских армейцев самым результативным
стал Милош Теодосич, который набрал 23 очка. У «Олимпиакоса» по 14 очков
набрали Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау. «Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Во втором полуфинале «Фенербахче» и «Реал». Матч
начнется в 21:30 по Москве.
Евролига
«Финал четырех»
Стамбул (Турция)
1/2 финала
Матч
ЦСКА - Олимпиакос - 78:82
Место и дата
19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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