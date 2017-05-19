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ЦСКА уступил «Олимпиакосу» и не сумел выйти в финал Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полуфинальный матч «Финала четырех» Евролиги между ЦСКА и «Олимипакосом» завершился победой греческого клуба. Итоговый счет матча – 82:78 в пользу «Олимпиакоса».

В составе московских армейцев самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 23 очка. У «Олимпиакоса» по 14 очков набрали Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Во втором полуфинале «Фенербахче» и «Реал». Матч начнется в 21:30 по Москве.

Евролига

«Финал четырех»

Стамбул (Турция)

1/2 финала

Матч

ЦСКА - Олимпиакос - 78:82

Место и дата

19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция


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