ЦСКА уступил «Олимпиакосу» и не сумел выйти в финал Евролиги

Полуфинальный матч «Финала четырех» Евролиги между ЦСКА и «Олимипакосом» завершился победой греческого клуба. Итоговый счет матча – 82:78 в пользу «Олимпиакоса».



В составе московских армейцев самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 23 очка. У «Олимпиакоса» по 14 очков набрали Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Во втором полуфинале «Фенербахче» и «Реал». Матч начнется в 21:30 по Москве.

Евролига

«Финал четырех»

Стамбул (Турция)

1/2 финала