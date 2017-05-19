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Массимо Каррера: Обязательно напишу книгу о работе в «Спартаке»

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Главный тренер»Спартака» Массимо Каррера сообщил, что обязательно опубликует воспоминания о работе в России и отметил прогресс хавбека Романа Зобнина.

«Напишу ли я книгу о работе в «Спартаке»? Это будет обязательно. Это очень хороший опыт, очень сложно работать вдалеке от семьи. Что-то я обязательно напишу. Кого я упомяну в этой книге? Я еще не начал писать ее, пока не знаю.

Кто больше всего прогрессирует в команде? Больше всего меня удивил Зобнин. Он - одарённый футболист, его нужно было направить в нужное русло, всё остальное зависит от него самого», - сказал Каррера в эфире «Спорт FM».

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