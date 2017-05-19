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ЦСКА уступил «Олимпиакосу», Кононов сменит Рахимова в «Тереке», «Тосно» допустили к участию РФПЛ. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей дня.

1. ЦСКА не сумел выйти в «Финал четырех» Евролиги, проиграв «Олимпиакосу».

2. Чемпионат мира по хоккею в 2022 году пройдет в Финляндии.

3. Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк хотел бы покинуть клуб до окончания контракта.

4. «Тосно» получил допуск к участию в РФПЛ.

5. Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов покинет команду. Его заменит Олег Кононов.

Текст дня: Фестиваль принципиальности. Алексей Андронов – о полуфиналах хоккейного ЧМ


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