ЦСКА уступил «Олимпиакосу», Кононов сменит Рахимова в «Тереке», «Тосно» допустили к участию РФПЛ. Главные новости дня
«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных
новостей дня.
1. ЦСКА не сумел выйти в «Финал четырех» Евролиги,
проиграв «Олимпиакосу».
2. Чемпионат мира по хоккею в 2022 году пройдет в
Финляндии.
3. Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк хотел бы покинуть
клуб до окончания контракта.
4. «Тосно» получил допуск к участию в РФПЛ.
5. Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов покинет команду. Его заменит Олег Кононов.
Текст дня: Фестиваль
принципиальности. Алексей Андронов – о полуфиналах хоккейного ЧМ
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