ЦСКА уступил «Олимпиакосу», Кононов сменит Рахимова в «Тереке», «Тосно» допустили к участию РФПЛ. Главные новости дня

Главный тренер»Спартака» Массимо Каррера сообщил, что обязательно опубликует воспоминания о работе в России и отметил прогресс хавбека Романа Зобнина.

Массимо Каррера: Обязательно напишу книгу о работе в «Спартаке» Главный тренер»Спартака» Массимо Каррера сообщил, что обязательно опубликует воспоминания о работе в России и отметил прогресс хавбека Романа Зобнина.

ЦСКА уступил «Олимпиакосу» и не сумел выйти в финал Евролиги Полуфинальный матч «Финала четырех» Евролиги между ЦСКА и «Олимипакосом» завершился победой греческого клуба. Итоговый счет матча – 82:78 в пользу «Олимпиакоса».

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как долго он думал над предложением московского клуба, прежде чем присоединиться к тренерскому штабу команды.

Массимо Каррера: «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом» Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как долго он думал над предложением московского клуба, прежде чем присоединиться к тренерскому штабу команды.

Сердар Таски: Мы все очень много потрудились и в итоге получили заслуженную награду

Сердар Таски: Мы все очень много потрудились и в итоге получили заслуженную награду Защитник московского «Спартака» Сердар Таски прокомментировал победу в чемпионате России.

Тренерский штаб сборной Бразилии объявил список игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Аргентины и Австралии.

Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи против Аргентины и Австралии

Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи против Аргентины и Австралии Тренерский штаб сборной Бразилии объявил список игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Аргентины и Австралии.

Алим Бишенов: еще одно обвинение не повлияет на испорченную репутацию стадиона в Санкт-Петербурге

Алим Бишенов: еще одно обвинение не повлияет на испорченную репутацию стадиона в Санкт-Петербурге Управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов прокомментировал арест подрядчика строительства стадиона в Санкт-Петербурге гендиректора компании СЭМ-5 Василия Сливкина.

«Тосно» получило лицензию от РФС на участие в РФПЛ в следующем сезоне

«Тосно» получило лицензию от РФС на участие в РФПЛ в следующем сезоне Отдел лицензирования Российского футбольного союза выдал лицензию «Тосно» для участия в РФПЛ сезона-2017/18, сообщает официальный сайт организации.

Кого хочешь выбирай. Почему Вячеслав Караваев созрел для РФПЛ

Кого хочешь выбирай. Почему Вячеслав Караваев созрел для РФПЛ «Советский спорт» – о прогрессе игрока в недалекой Чехии.

Кто выйдет в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, а кто вылетит? Все расклады

Кто выйдет в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, а кто вылетит? Все расклады «Советский спорт» рассказывает о главных интригах заключительного тура премьер-лиги.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил уверенность, что чемпионский титул 2017 года – только первый трофей в ряду многих других для команды.

Денис Глушаков: Уверен, что чемпионство - далеко не последний триумф «Спартака» Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил уверенность, что чемпионский титул 2017 года – только первый трофей в ряду многих других для команды.