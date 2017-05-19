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Евгений Кузнецов: Василевский – один из самых топовых вратарей до 28 лет

Александр Семкив, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов назвал голкипера Андрея Василевского одним из самых топовых вратарей.

- Правда ли, что у России есть преимущество во вратарской линии?
- Да, абсолютно согласен. Считаю, что Вася сейчас – один из самых топовых вратарей до 28 лет. Это мое личное мнение.И все прекрасно знают – когда у него с головой все в порядке, он контролирует ход матча. Не просто читает, а играет. Мы все прекрасно понимаем, что тогда ему сложно забить.

Полная версия интервью с Евгением Кузнецовым ЗДЕСЬ.

Напомним, завтра, 20 мая сборная России в полуфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. 

Голосование: Кто сыграет в финале ЧМХ-2017?

Матч

Канада - Россия

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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