Евгений Кузнецов: Василевский – один из самых топовых вратарей до 28 лет

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов назвал голкипера Андрея Василевского одним из самых топовых вратарей.

- Правда ли, что у России есть преимущество во вратарской линии?

- Да, абсолютно согласен. Считаю, что Вася сейчас – один из самых топовых вратарей до 28 лет. Это мое личное мнение.И все прекрасно знают – когда у него с головой все в порядке, он контролирует ход матча. Не просто читает, а играет. Мы все прекрасно понимаем, что тогда ему сложно забить.

Полная версия интервью с Евгением Кузнецовым ЗДЕСЬ.

Напомним, завтра, 20 мая сборная России в полуфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады.