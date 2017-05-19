Последнего участника EPICENTER: Moscow выберут посредством голосования
Организаторы EPICENTER: Moscow запустили голосование за последнего участника турнира.
В список участников голосования попали финалисты четырех региональных квалификаций:
- Natus Vincere
- Team NP
- Team Faceless
- LGD Gaming
Голосование закончится 22 мая в 8:00 МСК.
Прямые приглашения на чемпионат получили OG, Evil Geniuses, Virtus.pro, Team Liquid и Invictus Gaming. LGD.Forever Young, Thunderbirds, Clutch Gamers и Team Secret пробились на турнир через региональные отборочные.
EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд чемпионата составит 500 000 долларов.
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