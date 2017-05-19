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Евгений Кузнецов: Мы сможем заставить канадцев работать в защите

Павел Лысенков, Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинал чемпионата мира по хоккею с командой Канады.

- Вы посмотрели хоть один матч сборной Канады на этом чемпионате мира? На кого там обратить внимание?
- Так получилось, что в четверг параллельно видел два поздних четвертьфинала. Интересно было посмотреть, как играют канадцы. В принципе все знают, кто там из основных. Ребята из «Филадельфии», О’Райлли, Шайфли…

Мне кажется, мы сможем заставить их работать в защите. Это будет успех. Потому что по сравнению с прошлыми годами у Канады всегда были защитники, которые хорошо обороняют свои ворота. В этом году не сказал бы, что они особо силовые. Думаю, это нам поможет.

Полная версия интервью с Евгением Кузнецовым ЗДЕСЬ.

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