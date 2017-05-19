Французский журналист: Молло получит российское гражданство
Французский журналист, глава спортивного отдела
телеканала RTL Кристиан
Олливье сообщил, что полузащитник «Зенита» Йоан Молло получит российское
гражданство.
«Надежный источник: Йоан
Молло 23 мая получит двойное гражданство
- Франции и России. Он будет выступать за сборную России», - написал Олливье в
своем твиттере.
Отметим, что 27-летний
Йоан Молло никогда не играл за первую сборную Франции, но провел шесть матчей
за молодежную сборную страны.
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