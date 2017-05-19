Французский журналист: Молло получит российское гражданство

читайте также

Баринов и Галаджан подписали новые контракты с «Локомотивом» Полузащитник Дмитрий Баринов и нападающий Артем Галаджан заключили новые соглашения с «Локомотивом», говорится на официальном сайте железнодорожников.

Кем интересуется «Спартак». Рассказываем Михаил Борзыкин рассказывает о фланговом защитнике «Валенсии» Мартине Монтойе, к которому проявляет интерес «Спартак».

Валерий Рейнгольд: «Ростов» удержит четвертую позицию Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал фаворита в борьбе за четвертое место в РФПЛ.

ЦСКА уступил «Олимпиакосу», Кононов сменит Рахимова в «Тереке», «Тосно» допустили к участию РФПЛ. Главные новости дня «Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей дня.

Массимо Каррера: Обязательно напишу книгу о работе в «Спартаке» Главный тренер»Спартака» Массимо Каррера сообщил, что обязательно опубликует воспоминания о работе в России и отметил прогресс хавбека Романа Зобнина.

Массимо Каррера: «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом» Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как долго он думал над предложением московского клуба, прежде чем присоединиться к тренерскому штабу команды.

Рахимов покинет «Терек», его заменит Кононов Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов покинет команду по окончании сезона. Его заменит бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов.

Путин объявил благодарность Федуну Президент России Владимир Путин объявил благодарность главному акционеру ФК «Спартак» Леониду Федуну. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Денис Глушаков: «Спартак» – команда-семья Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что в завоевании чемпионского титула сыграла роль сплоченность команды.

Сердар Таски: Мы все очень много потрудились и в итоге получили заслуженную награду Защитник московского «Спартака» Сердар Таски прокомментировал победу в чемпионате России.

Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи против Аргентины и Австралии Тренерский штаб сборной Бразилии объявил список игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Аргентины и Австралии.

Алим Бишенов: еще одно обвинение не повлияет на испорченную репутацию стадиона в Санкт-Петербурге Управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов прокомментировал арест подрядчика строительства стадиона в Санкт-Петербурге гендиректора компании СЭМ-5 Василия Сливкина.

«Я – император!» Ломбертс статно попрощался с Петербургом (видео) Николас Ломбертс в костюме Петра Первого прошелся по Дворцовой площади. Бельгиец умеет прощаться.

Денис Глушаков: Каррера создает очень профессиональную атмосферу Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о роли главного тренера Массимо Карреры в завоевании командой чемпионского титула.

«Тосно» получило лицензию от РФС на участие в РФПЛ в следующем сезоне Отдел лицензирования Российского футбольного союза выдал лицензию «Тосно» для участия в РФПЛ сезона-2017/18, сообщает официальный сайт организации.

Кого хочешь выбирай. Почему Вячеслав Караваев созрел для РФПЛ «Советский спорт» – о прогрессе игрока в недалекой Чехии.

Кто выйдет в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, а кто вылетит? Все расклады «Советский спорт» рассказывает о главных интригах заключительного тура премьер-лиги.

Денис Глушаков: Уверен, что чемпионство – далеко не последний триумф «Спартака» Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил уверенность, что чемпионский титул 2017 года – только первый трофей в ряду многих других для команды.

Александр Колинько: В «Рубине» я матчи не сдавал, но за свою карьеру сыграл в одном договорном матче Бывший голкипер «Рубина» Александр Колинько сказал, что в казанской команде он никогда не принимал участие в сдаче матчей. Он также отметил, что сыграл в договорном матче за другую команду.