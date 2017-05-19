Виталий Мутко: Кузнецов приехал с корабля на бал, а уже набирает очки

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча между хоккейными сборными России и Канады. Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/2 финала чемпионата мира.

«У сборной России такая интересная команда, что выстрелить может кто угодно. У нас Кучеров прекрасно выглядит, Кузнецов приехал, можно сказать, с корабля на бал, а уже очки набирает.

Команда сильная, и если сыграет строго, тактически грамотно, то все будет нормально. Счет в матче с Канадой не имеет никакого значения, главное - выйти в финал, вся страна ждет этого», - цитирует Мутко ТАСС.

Матч Канада – Россия состоится 20 мая и начнется в 16:15 по Москве.