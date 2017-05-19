Виталий Мутко: Кузнецов приехал с корабля на бал, а уже набирает очки
Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от
матча между хоккейными сборными России и Канады. Напомним, что командам
предстоит сыграть в 1/2 финала чемпионата мира.
«У сборной России такая интересная
команда, что выстрелить может кто угодно. У нас Кучеров
прекрасно выглядит, Кузнецов приехал, можно сказать, с корабля на бал, а уже
очки набирает.
Команда сильная, и если сыграет строго, тактически грамотно, то
все будет нормально. Счет в матче с Канадой не имеет никакого значения, главное
- выйти в финал, вся страна ждет этого», -
цитирует Мутко ТАСС.
Матч Канада – Россия состоится 20 мая и начнется в 16:15 по Москве.
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