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Карло Анчелотти: Пивной душ по поводу чемпионства? Я готов!

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура против «Фрайбурга».

«Это последний матч для Лама и Алонсо, и мы хотим победить в нем. Нам будет противостоять сильная команда, которая в следующем сезоне хочет играть в Лиге Европы.

Традиционный пивной душ по поводу чемпионства? У меня есть проблема - я не могу бегать, мои колени разрушены. Но я разрешаю свои игрокам делать все, не боясь последствий. Я готов!», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Напомним, матч «Бавария» - «Фрайбург» состоится завтра, 20 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

Матч

Бавария - Фрайбург

Место и дата

20 мая 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция


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