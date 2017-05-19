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Валерий Рейнгольд: «Ростов» удержит четвертую позицию

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал фаворита в борьбе за четвертое место в РФПЛ.

– «Ростов» удержит четвертую позицию. И я думаю, что команда этого достойна, а главному тренеру «Краснодара» Игорю Шалимову я бы посоветовал из мужиков из своих футболистов. Джентльмены в футболе не побеждают. За каждое очко нужно драться и бороться. Футбол, которые они проповедуют, может нравиться, но потеряно много очков. И некоторые игры проиграны без борьбы. «Краснодару» нужно играть жестче и активнее, - сказал Рейнгольд.

Напомним, что перед последним туром в активе «Ростова» 48 очков, а у «Краснодара» - 46.

Валерий Рейнгольд – о борьбе ЦСКА и «Зенита», о том, кто займет четвертое место и других особенностях «Спартака» (3:0).

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