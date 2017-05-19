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Майрбек Хасиев: Надеюсь, к концу года найдем соглашение по допинг-контролю с основными ММА-лигами России

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Основатель ACB Майрбек Хасиев рассказал о ситуации с проведением допинг-контроля среди бойцов лиги. 

- Мы давно работаем в этом направлении. Я уже говорил: люди не заинтересованы в ближайшее время принимать жесткие меры к бойцам, которые могут провалить допинг-тест. Напрямую я не говорю, но тот, кто слышит меня, должен понимать этот посыл к остальным промоутерским компаниям. Почему-то все молчат, только говорят. Мы на московском турнире брали пробы, и я знаю, кто провалил тест. Я тогда говорил: мы даем возможность бойцам потихоньку подготовить себя к нормальному состоянию. 

Если бы все лиги заявили, что с завтрашнего дня жестко работают – с большим удовольствием приму. Мы даже пример показываем: давайте действовать. В итоге получается: ACB вводит контроль, остальные молчат и принимают все, что угодно. В этой ситуации возможны потери с нашей стороны. Для себя я собираю информацию. Может, и на ближайшем турнире будут брать пробы. Я надеюсь, что хотя бы к концу года мы найдем соглашение со всеми основными лигами России и дальше будем действовать сообща, чтобы все было честно. А то получается мы себя ужимаем в чем-то и даем конкурентам сделать рывок вперед – вы же понимаете, о чем я? Мы строго работаем. 

- Какое процентное соотношение тех, кто провалил допинг-тест? 
- Из пятерых двое провалили, - передает слова Хасиева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, допинг-контроль в ACB был введен с 2017 года. Также в этом году проверки на допинг начались в другой российской организации - Fight Nights.

Ближайший турнир лига ACB проведет 20 мая в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене». Главный бой турнира - поединок между Адланом Батаевым и Маратом Балаевым за пояс чемпиона в полусреднем весе. Всего на ACB 61 пройдут 11 поединков. 

Альберт Туменов: В ACB более человечное отношение, чем в UFC

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