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Альберт Туменов: В ACB более человечное отношение, чем в UFC

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Боец смешанного стиля Альберт Туменов, выступавший в UFC с 2014 по 2016 годы, поделился ожиданиями от дебютного боя в лиге ACB. 

- Соскучились по выступлениям в России? 
- Конечно, я три года не выступал в России и хотел бы выступать дальше. Подготовка прошла лучше – никуда не надо было лететь, тратить время на акклиматизацию. Родные стены тоже помогают: много друзей приехало поболеть за меня. Чувствую себя хорошо. Надеюсь показать зрелищный бой. 

- Можете сравнить отношение руководств UFC и ACB к бойцу? 
- В Америке ты не общаешься с руководством. На пресс-конференции или взвешивании можно поздороваться. Максимум твой менеджер общается с матч-мейкером. В ACB более человечное отношение. Ты здесь почти со всеми людьми работаешь и общаешься. Здесь очень просто. В UFC нет такого, что можешь пойти к президенту и пообщаться с ним. Здесь все намного легче и проще, - предает слова Туменова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 20 мая Туменов на ACB 61 сразится с бразильцем Исмаэлем Джесусом. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене». 
В UFC 25-летний российский боец провел восемь поединков, в которых одержал пять побед и потерпел три поражения. Туменов покинул американскую организацию после поражений от исландца Гуннара Нельсона и британца Леона Эдвардса.

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