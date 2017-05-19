Димитрис Итудис: ЦСКА проиграл, но мы верим в себя и остаемся настоящей командой

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.

«Мы плохо сыграли на подборах, особенно в начале матча. «Олимпиакос» же здорово бросал и подбирал. При этом во второй половине встречи нашему сопернику хорошо удавались трехочковые броски, что сыграло свою роль.

Да, мы проиграли, но верим в себя и остаемся настоящей командой», - цитирует Итудиса ТАСС.

В составе московских армейцев самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 23 очка. У «Олимпиакоса» по 14 очков набрали Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау.

Евролига

«Финал четырех»

Стамбул (Турция)

1/2 финала