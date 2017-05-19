Димитрис Итудис: ЦСКА проиграл, но мы верим в себя и остаемся настоящей командой
Главный тренер ЦСКА Димитрис
Итудис поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала
четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда
уступила со счетом 78:82.
«Мы плохо сыграли на подборах, особенно в
начале матча. «Олимпиакос» же здорово бросал и
подбирал. При этом во второй половине встречи нашему сопернику хорошо удавались
трехочковые броски, что сыграло свою роль.
Да, мы проиграли, но верим в себя и остаемся настоящей командой», - цитирует Итудиса ТАСС.
В составе московских
армейцев самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 23 очка. У
«Олимпиакоса» по 14 очков набрали Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау.
Евролига
«Финал четырех»
Стамбул (Турция)
1/2 финала
Матч
ЦСКА - Олимпиакос - 78:82
Состав
ЦСКА: Теодосич (23), Де Коло (16), Джексон (12)
Олимпиакос: Папаниколау (14), Принтезис (14), Спанулис (14), Манцарис (12)
Место и дата
19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция