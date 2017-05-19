Милош Теодосич: Мы весь матч играли лучше «Олимпиакоса»

Защитник ЦСКА Милош Теодосич поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.

«Очень обидное поражение, есть чувство дежавю. Мы весь матч играли хорошо, лучше «Олимпиакоса». Но в конце случилось то, что случилось. Мне не в чем упрекнуть команду.

Я считаю, что мы провели великий сезон. Сегодня мы проиграли не команде из третьей лиги, а «Олимпиакосу», одному из лучших клубов Европы. Мы играли хорошо, порой просто великолепно. Сейчас я не могу понять, почему мы уступили», - цитирует Теодосича ТАСС.

В составе московских армейцев самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 23 очка. У «Олимпиакоса» по 14 очков набрали Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау.

Евролига

«Финал четырех»

Стамбул (Турция)

1/2 финала