Милош Теодосич: Мы весь матч играли лучше «Олимпиакоса»
Защитник ЦСКА Милош Теодосич поделился
впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в
Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.
«Очень обидное поражение, есть чувство
дежавю. Мы весь матч играли хорошо, лучше «Олимпиакоса». Но в конце случилось то, что случилось. Мне не в чем упрекнуть
команду.
Я считаю, что мы провели великий сезон. Сегодня мы проиграли не
команде из третьей лиги, а «Олимпиакосу», одному из лучших клубов Европы. Мы играли хорошо, порой просто великолепно. Сейчас я не могу
понять, почему мы уступили», - цитирует
Теодосича ТАСС.
В составе московских
армейцев самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 23 очка. У
«Олимпиакоса» по 14 очков набрали Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау.
Евролига
«Финал четырех»
Стамбул (Турция)
1/2 финала
Матч
ЦСКА - Олимпиакос - 78:82
Состав
ЦСКА: Теодосич (23), Де Коло (16), Джексон (12)
Олимпиакос: Папаниколау (14), Принтезис (14), Спанулис (14), Манцарис (12)
Место и дата
19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция