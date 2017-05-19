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Вышел эпизод True Sight про финал The Kiev Major

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На канале Dota 2 появился четвертый эпизод True Sight о гранд-финале турнира The Kiev Major.

В видео присутствует ненормативная лексика, поэтому его не рекомендуется смотреть лицам, не достигшим 18 лет. 


The Kiev Major проходил с 24 по 30 апреля. Матчи плей-офф принимал Национальный дворец искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составлял 3 миллиона долларов. 

Победителем турнира стала команда OG, которая в финале переиграла Virtus.pro со счетом 3:2. 

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