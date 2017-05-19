Яннис Сферопулос: В конце «Олимпиакос» сыграл умно, не позволив ЦСКА подобраться

Главный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос поделился впечатлениями после матча 1/2 финала в рамках «Финала четырех» Евролиги. Напомним, что его команда победила со счетом 82:78.

«Это очень важная победа для нас. Мы не паниковали, когда ЦСКА повел в счете в начале матча. Также важным моментом стало то, что к перерыву мы сократили отставание до семи очков. Затем мы смогли ликвидировать отставание до трех очков, потом снова отпустили ЦСКА, но главное - мы не опускали рук.

Ма прекрасно провели последнюю четверть, наши игроки реализовали дальние броски. В конце мы сыграли умно и в защите, и в нападении, не дав ЦСКА подобраться к нам. Но праздновать рано, впереди финал», - цитирует Сферопулоса «Р-Спорт».

В составе московских армейцев самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 23 очка. У «Олимпиакоса» по 14 очков набрали Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау.

Евролига

«Финал четырех»

Стамбул (Турция)

1/2 финала