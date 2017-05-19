Яннис Сферопулос: В конце «Олимпиакос» сыграл умно, не позволив ЦСКА подобраться
Главный тренер «Олимпиакоса» Яннис
Сферопулос поделился впечатлениями после матча 1/2 финала в рамках «Финала
четырех» Евролиги. Напомним, что его команда победила со счетом 82:78.
«Это очень важная победа
для нас. Мы не паниковали, когда ЦСКА повел в счете в начале матча. Также
важным моментом стало то, что к перерыву мы сократили отставание до семи очков.
Затем мы смогли ликвидировать отставание до трех очков, потом снова отпустили
ЦСКА, но главное - мы не опускали рук.
Ма прекрасно провели
последнюю четверть, наши игроки реализовали дальние броски. В конце мы сыграли
умно и в защите, и в нападении, не дав ЦСКА подобраться к нам. Но праздновать
рано, впереди финал», - цитирует Сферопулоса «Р-Спорт».
В составе московских
армейцев самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 23 очка. У
«Олимпиакоса» по 14 очков набрали Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау.
Евролига
«Финал четырех»
Стамбул (Турция)
1/2 финала
Матч
ЦСКА - Олимпиакос - 78:82
Состав
ЦСКА: Теодосич (23), Де Коло (16), Джексон (12)
Олимпиакос: Папаниколау (14), Принтезис (14), Спанулис (14), Манцарис (12)
Место и дата
19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция