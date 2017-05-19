Баринов и Галаджан подписали новые контракты с «Локомотивом»

Полузащитник Дмитрий Баринов и нападающий Артем Галаджан заключили новые соглашения с «Локомотивом», говорится на официальном сайте железнодорожников.

- Два наших воспитанника видят свое будущее в «Локомотиве», и мы этому очень рады, - сообщил президент клуба Илья Геркус. - На этом мы не остановимся: скоро будут еще новости. Дмитрий и Артем – наши надежды и уже состоявшиеся футболисты. Желаем ребятам роста в карьере, забитых голов.

- Конечно, я очень рад подписать новый контракт с «Локомотивом», - сказал Дмитрий Баринов. – Это большой шаг для меня. Обещаю выкладываться на поле и в тренировках и приносить пользу родному клубу!

- Очень рад подписать соглашение, - продолжил Артем Галаджан. - Спасибо руководству за доверие. Постараюсь принести максимум пользы. «Локомотив» - мой родной клуб. Хочу, чтобы он всегда был на высоких позициях.