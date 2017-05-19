Мугуруса обыграла Винус Уильямс и вышла в полуфинал турнира в Риме
Матч 1/4
финала турнира WTA в Риме (Италия) между испанкой Гарбинье Мугурусой и
американкой Винус Уильямс завершился победой испанской теннисистки. Итоговый
счет матча – 6:2, 3:6, 6:2 в пользу Мугурусы.
Матч
продолжался один час и 43 минуты. Обе теннисистки сделали по два эйса. Уильямс
допустила три эйса при одной у Мугурусы. В полуфинале испанке будет
противостоять украинка Элина Свитолина.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d’Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Уильямс В. (США) - Мугуруса Г. (Испания) - 2:6, 6:3, 2:6
Место и дата
19 мая 20:45, , Онлайн-трансляция
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