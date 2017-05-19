Мугуруса обыграла Винус Уильямс и вышла в полуфинал турнира в Риме

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Мария Шарапова: Первая победа в Риме помогла мне выиграть Roland Garros Российская теннисистка Мария Шарапова перед стартом турнира WTA Internazionali BNL d'Italia в Риме вспомнила, как впервые победила в столице Италии.

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