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Мугуруса обыграла Винус Уильямс и вышла в полуфинал турнира в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала турнира WTA в Риме (Италия) между испанкой Гарбинье Мугурусой и американкой Винус Уильямс завершился победой испанской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 3:6, 6:2 в пользу Мугурусы.

Матч продолжался один час и 43 минуты. Обе теннисистки сделали по два эйса. Уильямс допустила три эйса при одной у Мугурусы. В полуфинале испанке будет противостоять украинка Элина Свитолина.

Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d’Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала 

Матч

Уильямс В. (США) - Мугуруса Г. (Испания) - 2:6, 6:3, 2:6

Место и дата

19 мая 20:45, , Онлайн-трансляция

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