Никита Курбанов: Дальний бросок Спанулиса решил многое, но не все
Форвард ЦСКА
Никита Курбанов поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в
Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.
- Многое решил тот дальний бросок Спанулиса. Многое - но не все.
- Почему не удалось
закрыть лидера пирейцев до конца?
- Он не в одиночку выиграл этот матч. Конечно, та трешка была
очень важной, но инициативу мы потеряли еще до нее. Вели в счете почти весь
матч, а под конец поставили себя в положение догоняющих. «Олимпиакос» вцепился
в этот шанс - и не дал нам вернуть себе лидерство. То, что Спанулис забил через
руки - важный момент. Ключевой, в каком-то смысле. Но лишь один из многих,
которые в итоге все решили, - сказал Курбанов.
В составе московских
армейцев самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 23 очка. У
«Олимпиакоса» по 14 очков набрали Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау.
Евролига
«Финал четырех»
Стамбул (Турция)
1/2 финала
Матч
ЦСКА - Олимпиакос - 78:82
Состав
ЦСКА: Теодосич (23), Де Коло (16), Джексон (12)
Олимпиакос: Папаниколау (14), Принтезис (14), Спанулис (14), Манцарис (12)
Место и дата
19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция