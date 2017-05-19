Никита Курбанов: Дальний бросок Спанулиса решил многое, но не все

Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.

- Многое решил тот дальний бросок Спанулиса. Многое - но не все.

- Почему не удалось закрыть лидера пирейцев до конца?

- Он не в одиночку выиграл этот матч. Конечно, та трешка была очень важной, но инициативу мы потеряли еще до нее. Вели в счете почти весь матч, а под конец поставили себя в положение догоняющих. «Олимпиакос» вцепился в этот шанс - и не дал нам вернуть себе лидерство. То, что Спанулис забил через руки - важный момент. Ключевой, в каком-то смысле. Но лишь один из многих, которые в итоге все решили, - сказал Курбанов.

В составе московских армейцев самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 23 очка. У «Олимпиакоса» по 14 очков набрали Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау.

Евролига

«Финал четырех»

Стамбул (Турция)

1/2 финала