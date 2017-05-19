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Виталий Фридзон: Похоже, ЦСКА не хватило страсти

Максим Кравченко, Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.

«Похоже, нам не хватило страсти. Знаете, то ощущение, когда глаза горят, и ты всем сердцем рвешься к победе. У нас этого не было. Мы все ждали, когда это чувство придет. Но, по большому счету, не дождались.

Это не значит, что нам не хватило мотивации. Конечно, мы очень хотели выиграть этот матч. Выйти в финал. Защитить свое звание чемпионов. Но у «Олимпиакоса» было больше страсти. И это здорово им помогло», - сказал Фридзон.

В составе московских армейцев самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 23 очка. У «Олимпиакоса» по 14 очков набрали Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау. 

Евролига

«Финал четырех»

Стамбул (Турция)

1/2 финала

Матч

ЦСКА - Олимпиакос - 78:82

Состав

ЦСКА: Теодосич (23), Де Коло (16), Джексон (12)

Олимпиакос: Папаниколау (14), Принтезис (14), Спанулис (14), Манцарис (12)

Место и дата

19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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