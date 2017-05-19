Кайл Хайнс: «Олимпиакос» просто довел до конца больше атак, чем мы
Центровой ЦСКА Кайл Хайнс поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в
Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.
«Олимпиакос» просто довел до конца больше атак,
чем мы. У нас были шансы, но мы не реализовали их. Я не имею к отношения к
появлению Джеймса Огастина на площадке – это решение тренера.
Каждый
из нас знает, что должен делать во время игры. Мы проиграли не из-за этого.
Сезон ещё не закончен, впереди матчи Единой лиги ВТБ. Несмотря на это
поражение, нам нужно найти мотивацию, чтобы закончить сезон на мажорной ноте»,
- цитирует Хайнса «Р-Спорт».
В составе московских
армейцев самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 23 очка. У
«Олимпиакоса» по 14 очков набрали Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау.
Евролига
«Финал четырех»
Стамбул (Турция)
1/2 финала
Матч
ЦСКА - Олимпиакос - 78:82
Состав
ЦСКА: Теодосич (23), Де Коло (16), Джексон (12)
Олимпиакос: Папаниколау (14), Принтезис (14), Спанулис (14), Манцарис (12)
Место и дата
19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция