Кайл Хайнс: «Олимпиакос» просто довел до конца больше атак, чем мы

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.

«Олимпиакос» просто довел до конца больше атак, чем мы. У нас были шансы, но мы не реализовали их. Я не имею к отношения к появлению Джеймса Огастина на площадке – это решение тренера.

Каждый из нас знает, что должен делать во время игры. Мы проиграли не из-за этого. Сезон ещё не закончен, впереди матчи Единой лиги ВТБ. Несмотря на это поражение, нам нужно найти мотивацию, чтобы закончить сезон на мажорной ноте», - цитирует Хайнса «Р-Спорт».

В составе московских армейцев самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 23 очка. У «Олимпиакоса» по 14 очков набрали Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау.

Евролига

«Финал четырех»

Стамбул (Турция)

1/2 финала