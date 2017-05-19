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«Фенербахче» обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала в рамках «Финала четырех» баскетбольной Евролиги между «Фенербахче» и мадридским «Реалом» в Стамбуле завершился победой турецкого клуба. Итоговый счет матча – 84:75 в пользу «Фенербахче».

В составе победителей самым результативным стал Экпе Удох, который набрал 18 очков. У «Реала» 22 очка набрал Серхио Юй. Таким образом, в финале «Фенербахче» сыграет с «Олимпиакосом», а «Реал» в матче за третье место будет соперничать с ЦСКА.

Евролига

«Финал четырех»

Стамбул (Турция)

1/2 финала

Матч

Фенербахче - Реал - 84:75

Место и дата

19 мая 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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