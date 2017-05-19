«Фенербахче» обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги
Матч
1/2 финала в рамках «Финала четырех» баскетбольной Евролиги между «Фенербахче»
и мадридским «Реалом» в Стамбуле завершился победой турецкого клуба. Итоговый
счет матча – 84:75 в пользу «Фенербахче».
В составе победителей самым результативным стал Экпе Удох, который набрал 18 очков. У «Реала» 22 очка набрал Серхио Юй. Таким образом, в финале «Фенербахче» сыграет с «Олимпиакосом», а «Реал» в матче за третье место будет соперничать с ЦСКА.
Евролига
«Финал четырех»
Стамбул (Турция)
1/2 финала
Матч
Фенербахче - Реал - 84:75
Место и дата
19 мая 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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