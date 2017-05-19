ЦСКА сыграет с «Реалом» в матче за третье место в Евролиге
На «Финале
четырех» баскетбольной Евролиги в Стамбуле (Турция) завершились полуфиналы.
Московский ЦСКА и мадридский «Реал» не сумели выйти в финал.
В 1/2
финала ЦСКА уступил «Олимпиакосу» - 78:82. «Реал», в свою очередь, проиграл «Фенербахче»
- 75:84.
Таким образом, «Фенербахче» и «Олимпиакос» в финале разыграют главный трофей. ЦСКА и «Реал» сыграют в матче за третье место. Обе игры состоятся 21 мая.
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