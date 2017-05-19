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«Эспаньол» на выезде обыграл «Гранаду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч последнего, 38-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Эспаньолом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Эспаньола».

В составе победителей отличился Лео Баптистао, собственные ворота поразил Рубен Весо. У «Гранады» гол в активе Андреаса Перейры.

«Гранада» с 20 очками финишировала на последнем месте в чемпионате Испании. У «Эспаньола» 56 очков и восьмое место.

Чемпионат Испании. Примера

38-й тур

Матч

Гранада - Эспаньол - 1:2 (1:2)

Голы

Баптистао 3 (0:1). Везу 8 (0:2 - автогол). Перейра 22 (1:2).

Состав

Гранада: Очоа, Эрнандес, Ингасон, Везу, Ломбан, Перейра (Силва Ж., 61), Крхин, Агбо (Хонгла, 77), Энтрена Гальвес (Бога, 84), Рамос, Куэнка

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Наварро, Рока, Хурадо, Пьятти (Альварес, 84), Санчес, Лопес Д., Морено, Баптистао (Перес, 85)

Предупреждения:

нет - Рока, 62; Пьятти, 66; Альварес, 90

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

19 мая 21:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция

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