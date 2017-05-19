«Эспаньол» на выезде обыграл «Гранаду»
Матч
последнего, 38-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Эспаньолом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Эспаньола».
В
составе победителей отличился Лео Баптистао, собственные ворота поразил Рубен
Весо. У «Гранады» гол в активе Андреаса Перейры.
«Гранада»
с 20 очками финишировала на последнем месте в чемпионате Испании. У «Эспаньола»
56 очков и восьмое место.
Чемпионат
Испании. Примера
38-й тур
Матч
Гранада - Эспаньол - 1:2 (1:2)
Голы
Баптистао 3 (0:1). Везу 8 (0:2 - автогол). Перейра 22 (1:2).
Состав
Гранада: Очоа, Эрнандес, Ингасон, Везу, Ломбан, Перейра (Силва Ж., 61), Крхин, Агбо (Хонгла, 77), Энтрена Гальвес (Бога, 84), Рамос, Куэнка
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Наварро, Рока, Хурадо, Пьятти (Альварес, 84), Санчес, Лопес Д., Морено, Баптистао (Перес, 85)
Предупреждения:
нет - Рока, 62; Пьятти, 66; Альварес, 90
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
19 мая 21:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция