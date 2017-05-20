«Адмирал» летом проведет матч со сборной Южной Кореи

«Адмирал» этим летом проведет предсезонный матч с южнокорейской национальной сборной во Владивостоке. Об этом стало известно на Третьем Тихоокеанском туристском форуме, который в эти дни проходит в регионе.

По словам заместителя генерального директора по развитию «Адмирала» Евгении Винокуровой, клуб проводит большую работу по развитию спортивного туризма.

- В Приморье проходят международные хоккейные турниры с участие детей из России, Кореи и Китая. Работает круглогодичный тренировочный лагерь, проводятся стажировки для иностранных спортсменов, выездные мастер-классы в Азии от профессиональных тренеров «Адмирала. Также этим летом в Приморье приедет сборная Республики Корея по хоккею, которая сыграет предсезонный матч с «Адмиралом», - сказала она.

Директор Владивостокского представительства Национальной организации туризма Кореи Чо Юнми, в свою очередь, пригласила приморцев в Пхенчхан, будущую столицу зимних Олимпийских игр 2018 года.