М. Кержаков, Лодыгин, Новосельцев и Джорждевич покинут «Зенит», если Луческу не уйдет из команды
Четыре
игрока «Зенита» могут покинуть команду. Они не хотят работать с главным
тренером Мирчей Луческу.
Как
сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), вратари Михаил Кержаков и Юрий Лодыгин, защитник Иван Новосельцев и нападающий Лука Джорджевич собираются покинуть «Зенит», если из команды
не уйдет главный тренер Мирча Луческу.
Сообщается, что футболисты уже уведомили своих представителей и руководство клуба. Под руководством Луческу «Зенит» за тур до конца чемпионата России занимает третье место.
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