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М. Кержаков, Лодыгин, Новосельцев и Джорждевич покинут «Зенит», если Луческу не уйдет из команды

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Четыре игрока «Зенита» могут покинуть команду. Они не хотят работать с главным тренером Мирчей Луческу.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), вратари Михаил Кержаков и Юрий Лодыгин, защитник Иван Новосельцев и нападающий Лука Джорджевич собираются покинуть «Зенит», если из команды не уйдет главный тренер Мирча Луческу.

Сообщается, что футболисты уже уведомили своих представителей и руководство клуба. Под руководством Луческу «Зенит» за тур до конца чемпионата России занимает третье место.

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