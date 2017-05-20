Форвард «Салавата Юлаева» Хрипунов может перейти в «Автомобилист»

Нападающий «Салавата Юлаева» Степан Хрипунов может покинуть команду, сообщает «БИЗНЕС Online«.

По данным издания, игрок принял предложение «Автомобилиста» в качестве ограниченно свободного агента. Таким образом, у уфимского клуба есть семь дней, чтобы повторить предложение «Автомобилиста».

В составе «Салавата Юлаева» Хрипунов провел два сезона, сыграв 77 матчей и набрав 13 (3+10) очков.