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Сборная Испании по пенальти обыграла Англию в финале ЧЕ среди юношей до 17 лет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Испании взяла верх над командой Англии в финале чемпионата Европы среди юношей до 17 лет.

Игра прошла в хорватском Вараждине.

Основное время завершилось со счетом 2:2.

У испанцев отличились Абель Руис (38-я минута) и Игнасио Диас (90-я), у англичан - Каллум Хадсон-Одой (18-я) и Филип Фоден (58-я).

Победитель определился в серии пенальти. Испания оказалась сильнее - 4:1.

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