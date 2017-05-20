Матч между Дель Потро и Джоковичем остановлен из-за дождя и будет доигран в субботу
Четвертьфинальная встреча турнира «Мастерс 1000» в Риме между аргентинцем Хуаном-Мартином Дель Потро и сербом Новаком Джоковичем остановлена из-за сильного дождя.
Теннисисты успели сыграть чуть более одного сета. Первую партию Джокович выиграл - 6:1. Во второй его соперник повел со счетом 2:1, когда начался дождь.
Организаторы соревнований объявили, что матч будет доигран сегодня.
Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с австрийцем Домиником Тимом.
Матч
Дель Потро Х. (Аргентина) - Джокович Н. (Сербия)
Место и дата
20 мая , , Онлайн-трансляция
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